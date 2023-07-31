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Benzine gelen art arda zamların ardından dün de motorinde 1 lira 45 kuruşluk zam pompaya yansımıştı. Son olarak yeni bir zam haberi daha geldi.

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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