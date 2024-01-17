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Yeni yılın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023’ün ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı yüzde 25.6 oldu. Bu da akaryakıttan alınan ÖTV oranını aynı oranda yükseltti.

LPG’YE ZAM GELİYOR

Bu gelişmenin ardından 3 Ocak itibarıyla otogaz (LPG) grubunda 1,00 TL ÖTV fiyat artışı meydana geldi. İstanbul’da LPG fiyatları 20 liraya kadar yaklaştı. Ancak gelen son dakika haberine göre otogaz fiyatları için bu gece yarısından geçerli olacak şekilde zam gelecek. Akaryakıt tabelası yarından itibaren 37 kuruş zamlı yanacak. Böylece otogaz litre fiyatı 20 lirayı aşacak.