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31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için iktidar ve muhalefet partilerinde bir yandan seçim hazırlıkları için çalışmalar devam ederken, bir yandan da ittifak görüşmeleri devam ediyor. Van'da tüm kesimlerin merakla beklediği belediye başkan adayları yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin hafta sonu Van genelinde yaptığı ön seçimle Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan olarak açıklanırken, tüm gözler AK Parti'nin Van adayına çevrilmiş durumda.

AK Parti'de Van Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için çeşitli isimler gündemde dolaşırken, adaylığın kime verileceği yarın netlik kazanacak.

AK Parti tarafından yarın düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısında Van'ın yanı sıra, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat illerinin belediye başkan adayları da açıklanacak.

81 il belediye başkan adayları açıklandıktan sonra, ay sonuna kadar ilçe belediye başkan adayları da tek tek belirlenerek açıklanacak. Öte yandan Van'da Şehir İttifakı kuran Saadet ve Gelecek Partileri, şu ana kadar İpekyolu ve Edremit Belediye Başkan Adaylarını açıklarken, seçime tek başlarına girecek olan Yeniden Refah Partisi ise Van Büyükşehir ve İpekyolu Belediye Başkan Adaylarını açıkladı.

Seçime tek başlarına girecek diğer partilerden Büyük Birlik Partisi, HÜDA-PAR, CHP, DEVA, İyi Parti'nin ise belediye başkan adaylarını önümüzdeki süreçte açıklamaları bekleniyor.

SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?

YSK, 36 siyasi partinin katılabilme yeterliliğine sahip olduğunu belirledi. Buna göre, alfabetik sırayla seçime katılabilecek partiler Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi seçime katılabilecek.

VAN'DA OYLAR 07.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA KULLANILACAK

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

ADAY LİSTELERİ 20 ŞUBAT'A KADAR TESLİM EDİLECEK

Resmi Gazete'de yayınlanan YSK Kararı'na göre; büyükşehirlerde; siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkanlıkları listelerini il seçim kurullarına, siyasi parti ilçe başkanlıkları; belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini, ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellekte ve üç nüsha halinde kağıt ortamında o seçim çevresinde yapılan bütün seçimleri için ayrı ayrı olmak üzere en geç 20 Şubat Salı günü 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekecek.

BAĞIMSIZ ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Bağımsız adayların ise kanunda öngörülen seçilme yeterliklerini taşıdıkları belirten belgelerini ve en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt aylığı olan 7 bin 228 TL'yi mal sandığına yatırdığına dair makbuz ile birlikte dilekçeye ekleyerek en geç 20 Şubat saat 17.00'ye kadar ilgili il veya ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekecek. Ayrıca, bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paralar kendilerine teslim edilemeyecek.