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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, son dönemde toplumda sıkça rastlanan salgın hastalıklara değindi.

Kış aylarında virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldüğünü hatırlatan Koca, bunun mevsim şartlarının beklenen sonucu olduğunu, endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışın mevsim şartları nedeniyle diğer ülkelerle benzerlik gösterdiğini, en sık grip, RSV ve Covid vakalarının görüldüğünü belirtti.

"Acile başvurularda yüzde 20'ye yakın bir artış var"

Geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın bir artış olduğunu ifade eden Koca, enfeksiyonlardan korunmak için hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi uyarısı yaparak şu ifadeleri kullandı;

İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için endişe edilecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’e yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip, yani influenza, sonra RSV ve COVID görülmektedir.

"Basit tedbirlerle geçer..."

Soğuk algınlığı, nezle kaynaklı şikâyetler karşısında normalde davrandığımız gibi davranmalıyız. Bu gibi şikâyetler hepimizin pek çok kez tecrübe ettiği gibi basit tedbirlerle kısa sürede geçer. Eğer şikâyetler uzun süre devam ediyorsa öncelikle aile hekimine başvurmamız gerekir. Önemli bir nokta daha var; kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder.

"Maske takalım"

Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız. Enfeksiyon taşıyan veya belirtisi olan bir kişi ile aynı ortamdaysak kendimizi riskten korumalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamdayken maske takmalıyız. Bunlar dışında, birçok faktör daha var; hijyen, bol sıvı tüketmek, beslenmeye dikkat etmek gibi. COVID günlerinden kalma tecrübemizin birazını kullanmak bile bu kışı sağlıklı geçirmemizi sağlayabilir.

"Yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83"

Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranı ile ilgili de konuştu.

Hastanelerde servis yatağı doluluk oranının ortalama yüzde 65 olduğunu ifade eden Koca, "Yoğun bakım yataklarında doluluk oranı yaklaşık yüzde 72. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.