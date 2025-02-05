Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşandı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte art arda gelen fiyat güncellemelerine bir yenisi daha eklendi. Bugünden itibaren LPG’ye zam geldi.

AKARYAKIT TABELASI DEĞİŞTİ

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 5 kuruş zam geldi.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise henüz bir değişiklik olmadı.