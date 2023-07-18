Ankara'da hareketli dakikalar yaşanıyor.

Kayaş ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Kapsül Fabrikası'nda patlama sesleri duyuldu.

Saat 11.00 civarında gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ormanlık alan da etkilendi

Ayrıca suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan yangının ormanlık alanı da etkilediği belirtildi.

Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar varAnkara MKE fabrikasında patlama

4 yaralı

Burada yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Patlamanın çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Bölgede incelemeler devam ediyor.

ENSONHABER