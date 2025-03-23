Ankara'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki için Güvenpark'ta toplanan protestocular yolu kapatarak Kızılay'dan TBMM yönüne doğru yürümek istedi.

"Mustafa Kemal’in askerleriyiz", "Her yer direniş", "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganlarının atıldığı protestoda Meşrutiyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde protestocular ile polis karşı karşıya geldi.

EN AZ 60 GÖZALTI

Protestoculara TOMA'lardan su ve biber gazı ile müdahale eden polis ekipleri en az 60 kişiyi gözaltına aldı.

Olaylarda 1 polis ve 1 bekçi de yaralandı.