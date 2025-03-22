Türkiye'de 16,5 milyon emekli bulunuyor.

Bayram ikramiyesi ise iki maaş alana bir kez ödendiği için 15 milyon emekliyi kapsıyor.

Emekliler yılda iki kez dini bayramlarda bayram ikramiyesi alıyor.

2024 yılında 3 bin lira olarak uygulanan bu ikramiyeler, yüzde 33 ve 1.000 lira zamlanarak 4 bin liraya çıkartıldı. Ancak alınan kararın resmiyete kavuşması için bir torba kanunun içinde yer alması ve Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyordu.

MECLİS'TE TARTIŞMA YAŞANINCA EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI KANUNLAŞAMADI

Konunun gündeme getirileceği oturumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar nedeni ile TBMM'de tartışmalar yaşandı ve görüşme sonuçlanamadı.

ZAMMIN RESMİLEŞTİRİLMESİ HAFTAYA KALDI

Meclis Genel Kurulu, 26 Mart Salı gününe kadar çalışmalara ara verdi. AK Parti’nin bu hafta yasalaştırmayı planladığı kanun teklifinin görüşmeleri, yaşanan gerginlik ve kavgalar sebebiyle önümüzdeki haftaya kaldı.

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİNDE ÜÇ FORMÜL:

1- TEKLİF SALI GÜNÜ MECLİS'TEN GEÇERSE:

Bu durumda teklifin tamamı salı günü görüşülüp Meclis’ten geçirilirse, çarşamba günü de Cumhurbaşkanı onaylar ve Resmi Gazete’de yayınlanırsa, zamlı ikramiye ödemesi hafta sonuna kadar yapılabilir.

2- TEKLİF KANUNLAŞAMAZSA:

İkramiyelerin Ramazan Bayramı öncesinde 28 Mart günü hesaplara yatırılması bekleniyordu. Bu nedenle teklif bu hafta da yetişmezse ikramiye, hesaplara 2024 rakamıyla 3 bin lira olarak yatırılacak.

3-TEKLİF DAHA SONRA KANUNLAŞIRSA:

Eğer teklifin kanunlaşması 26 Mart Salı günü gerçekleşemezse de ilk etapta 3 bin lira olan ikramiyenin ödenmesi, aradaki 1.000 liralık farkın da daha sonra hesaplara yatırılması beklentiler dahilinde.