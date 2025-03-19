Altın ve dolar, haftanın üçüncü gününde de artışa devam etti.

Piyasalar gözlerini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

Fitch Ratings, ABD'nin başlattığı ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, gelecek yılki beklentisini ise yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye indirdi.

Bu şartlarda ons altın 3 bin 43 dolar, gram altın 3 bin 601 liradan güne başladı.

ALTIN FİYATLARI:

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları artmaya devam ediyor.

Gram altın: 3 bin 601 lira

Çeyrek altın: 6 bin 100 lira

Cumhuriyet altını: 24 bin 846 lira

Yarım altın: 24 bin 386 lira

Tam altın: 12 bin 193 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 36,7709 lira

Euro: 40,2176 lira

Sterlin: 47,7582 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 70 dolarda bulunuyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 10.802,23 puandan tamamladı.