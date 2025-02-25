Ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla yükseliş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı, dün 2 bin 956,25 dolarla rekor tazelemesinin ardından gerileyerek 2 bin 951 dolardan kapandı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 935 dolardan işlem görüyor.

ALTININ DEĞERİNİ ARTIRAN GELİŞMELER

-Altın fiyatlarında ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarına ilişkin endişeler nedeniyle güvenli varlık alımları etkili oldu.

-Piyasalar tarife uygulamaları nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını etkileyebilecek enflasyonist riskleri fiyatladı.

-Dünyanın en büyük altın destekli ETF'si SPDR Gold Trust, varlıklarının cuma günü Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan 904,38 tona yükseldiğini bildirdi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 440 lira (Rekor: 3 bin 460 lira)

Çeyrek altın: 5 bin 833 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 766 lira

Tam altın: 23 bin 333 lira

Yarım altın: 11 bin 660 lira