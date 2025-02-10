Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı.
Günün ilk saatlerinde 3 bin 335 liraya yükselerek rekor kıran altın fiyatları 3 bin 333 lirada dengeledi.
Ons altın ise 2 bin 878 dolardan işlem görüyor.
Altındaki yükselişinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife savaşlarının getirdiği endişeler büyük önem taşıyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 3 bin 333 lira
Çeyrek altın: 5 bin 651 lira
Cumhuriyet altını: 23 bin 28 lira
Tam altın: 22 bin 610 lira
Yarım altın: 11 bin 297 lira
DÖVİZ
Dolar: 36,0339 lira
Euro: 37,2459 lira
Sterlin: 44,8248 lira
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olara Bitcoin yüzde 0,48 ve 461,1 dolar artışla 97 bin 492,6 dolara yükseldi.