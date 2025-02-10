Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı.

Günün ilk saatlerinde 3 bin 335 liraya yükselerek rekor kıran altın fiyatları 3 bin 333 lirada dengeledi.

Ons altın ise 2 bin 878 dolardan işlem görüyor.

Altındaki yükselişinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife savaşlarının getirdiği endişeler büyük önem taşıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 3 bin 333 lira

Çeyrek altın: 5 bin 651 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 28 lira

Tam altın: 22 bin 610 lira

Yarım altın: 11 bin 297 lira

DÖVİZ

Dolar: 36,0339 lira

Euro: 37,2459 lira

Sterlin: 44,8248 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olara Bitcoin yüzde 0,48 ve 461,1 dolar artışla 97 bin 492,6 dolara yükseldi.