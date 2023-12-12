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Büyükşehir belediyesi, çocuklara yönelik başlatmış olduğu etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı kent genelinde bulunan ilk ve ortaokul öğrencileri için Hacıbekir Kültür Merkezinde akrobasi gösterileri düzenliyor.

Her gün 3 okulun ziyaret ettiği merkezde öğrencilere yönelik akrobat ve palyaçolar tarafından çeşitli eğlenceler ve oyunlar oynanıyor.

Çocukların büyük beğeniyle izlediği etkinlikte akrobatların yaptığı şovlar öğrenciler tarafından heyecanla izlenirken, palyaço gösterileri de öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Yapılan etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve büyükşehir belediyesine teşekkür etti. Yılsonuna kadar devam edecek gösterilere kent genelindeki ilk ve ortaokul öğrencileri katılıyor.



Yoğun katılımla gerçekleşen programı vali yardımcıları Adem Balkanlıoğlu ve Murat Yayabaşı da çocuklarla birlikte izledi.