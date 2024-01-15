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Daha önce birçok önemli sosyal sorumluluk projesiyle ismini duyduğumuz, AK Parti İpekyolu Belediye Başkan adaylığı için ismi ön planda olan Van Kültür ve Sanat Girişimi Başkanı Akın Dinçer, GazeteVan'a konuştu.

31 Mart 2024 yılında yapılacak mahalli idareler seçiminde kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasına ve gastronomisine dikkat çeken Dinçer, ‘‘Bu yerel seçimler Van’ın somut ve somut olmayan kültürel mirası ve gastronomisi açısından önemli çünkü bu şehri 5 yıl boyunca yönetecek yerel yönetimlerin şehri kültürel açıdan hak ettiği yere getirebilme fırsatı bulacak’’ dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VURGUSU

Dinçer açıklamasının devamında, ‘‘Van’ın binlerce yıllık gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarmak sürdürülebilir kalkınma amaçlarımızın başında gelmelidir.’’ şeklinde konuştu.

"İMKANSIZ DEĞİL"

Dinçer, son olarak, ‘‘Şehrimizin güzel mazisini koruyup yaşanabilir şehirler inşa etmek ve Van’ımızı Türkiye’de yaşayan her insanın yaşamak istediği bir yer haline getirmek imkansız değil’’ diye konuştu.