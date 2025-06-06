Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından ulaşılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, her mevsim farklı manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ada ve üzerindeki Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi), çok sayıda turisti ağırlıyor.

Doğa turizmi açısından bünyesinde çeşitli güzellikler barındıran ve birçok medeniyetten izler taşıyan adayı Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kente gelenler de ziyaret ediyor.

Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin geldiği ada, badem ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü ve burada yaşayan tavşanlarla insanlara doğayla iç içe zaman geçirme olanağı sunuyor.

"Büyüleyici bir hikayesi ve manzarası var"

Çanakkale'den gelen Günay Erdinç, AA muhabirine, emekli olduktan sonra yurdun dört bir yanını gezdiğini söyledi.

Fırsat buldukça Akdamar Adası'na geldiğini belirten Erdinç, şunları kaydetti:

"Geçen yıl da buraya gelmiştim ve çok güzeldi. Bu yıl da 45 kişilik ekiple geldik. Akdamar Adası, tarihi ve doğal güzelliğiyle mükemmel bir yer. Bu zamana kadar 40 ülke gezdim fakat ülkemizin güzelliği başka hiçbir yerde yok. Akdamar Adası, badem ağaçlarıyla daha da mükemmel. Seneye buradaki festivale mutlaka katılacağım."

Giresun'dan gelen Muhammed Bahadır ise "Akdamar Adası'nı ziyaret eden arkadaşlarım ısrarla gezip görmemi istedi. Ben de buraya gelmeden önce tarihini araştırarak geldim. Büyüleyici bir hikayesi ve manzarası var. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Tatil boyunca misafirlerini Akdamar Adası'na getirdiğini belirten Furkan Aydinç de "Van'a gelen misafirlerimi ilk olarak adaya getiriyorum. Misafirlerimiz buraya hayran kalıyor. Ben de adanın tarihini, memleketimizi ve kültürümüzü tanıtmak için elimden geleni yapıyorum. Misafirlerim adayı gezdikten sonra çok mutlu ayrılıyor. Burada, kültürümüzü, tarihimizi ve misafirperverliğimizi tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.