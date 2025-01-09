Yeni yılda akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından bu kez indirim geldi. Yüzde 6'lık ÖTV zammının ardından akaryakıt kalemlerinden benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmişti. Benzinin ardından motorine de 96 kuruşluk zam yapıldı. Benzinin litresi 45 TL'yi aşarken, motorin 47 liraya yaklaşmıştı.

LPG'DE 49 KURUŞLUK İNDİRİM

Benzin ve motorine yapılan zamların aksine LPG'de tabelalar aşağı yönlü değişti. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarısı yani bugün, 49 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından LPG fiyatları, İstanbul'da 25.89 TL'ye, Ankara'da 25.52 TL'ye, İzmir'de ise 25.80 TL'ye geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimler doğrultusunda rafineriler tarafından belirleniyor.

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerinin belirlediği liste fiyatlarına bağlı olarak, şehirler ve ilçelerde küçük çaplı farklılık gösterebiliyor.