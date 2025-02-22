Brent petrol ve döviz kurundaki değişikliklerin ardından akaryakıta beklenen zam gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.

MOTORİN ZAMMI TABELADA

Bugünden geçerli olacak şekilde akaryakıt litre fiyatına 1,45 TL zam yansıtıldı. Böylece motorin fiyatları bazı şehirlerde 50 TL bandına yaklaşırken bazı şehirlerde 50 TL sınırını aştı.

YENİ MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakasında motorin fiyatı 48,01 TL'yi gördü. Anadolu Yakası'nda ise 47,89 TL oldu. Benzin fiyatları ise 46,43 TL seviyelerinde bulunuyor.

İzmir'de güncel mazot litre fiyatı 49,11 TL'den satışa sunuluyor. Benzin 47,38 liradan tabelaya yansıyor.

Ankara'da motorin fiyatları 48,72 TL, benzin de 46,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Ancak Hakkari, Mardin, Siirt, Van gibi bazı illerimizde ise rakam 50 TL'yi de aştı.