Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla, akaryakıt ürünleri ile sigara ve tütün mamullerine yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında, temmuz-aralık dönemini kapsayan yılın ikinci yarısı için artış yapılmaması kararlaştırıldı.

BU DÖNEM UYGULANMAYACAK

Mevcut vergi mevzuatı uyarınca, akaryakıt ve tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ÖTV tutarları, her yılın ocak ve temmuz aylarında son altı aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında otomatik olarak güncelleniyordu.

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle birlikte, temmuz ayında yapılması öngörülen bu otomatik vergi artışı, 2026 yılının ikinci altı aylık dönemi için uygulanmayacak.

"TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ İÇİN UYGULANMAMASI"

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 11489 sayılı Cumhurbaşkanı kararında, tütün mamullerinde yılın ikinci yarısında otomatik ÖTV zammı uygulanmamasıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile mezkûr Kanunun 12'nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün bu mallarda 2026 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir."

Akaryakıt ürünleriyle ilgili 11488 sayılı kararda da şu ifadeler yer aldı:

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki 4/3/2026 tarihli ve 10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ve mezkûr Kanunun 12'nci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmünün 2026 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmamasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun 12'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

VERGİ TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sigaradaki maktu ve asgari maktu vergi tutarları da yeniden belirlendi.

Sigaranın vergilendirilmesi, her yıl ocak ve temmuz aylarında asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları 6 aylık açıklanan Yİ-ÜFE oranında güncelleniyor ancak oransal ÖTV değişmiyor.

Bu kapsamda, 6 aylık Yİ-ÜFE oranında maktu vergilerde artış için üreticilerin bu vergi artışını telafi edebilecekleri bir fiyat belirlemesi gerekiyor.

Kararla sigaralara uygulanan vergi oranı yüzde 42, asgari maktu vergi tutarı 2,2953 lira, maktu vergi tutarı 23,7404 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, bu mallar bakımından bu yıl temmuz-aralık dönemi için Yİ-ÜFE güncellenmesinin uygulanmaması kararlaştırıldı.

FİYAT DEĞİŞİMİNDE DENGE BEKLENTİSİ

Düzenlemeyle sigaraya uygulanan ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye düşürülerek, üreticilerin 1 lira fiyat artışına gidebilmesi için nihai ürün fiyatındaki minimum zorunlu artış 3,19 liradan 2,91 liraya indirilmiş oldu.

Nispi vergi oranının düşürülmesi nedeniyle oluşması muhtemel vergi kaybı ise paket başına alınan maktu vergi tutarındaki artışla karşılanmış olacak.

Böylece hem sigaradaki fiyat değişimlerinin daha dengeli olması hem de vergide gelir kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE ORANLAR YENİDEN DÜZENLENDİ

Karara göre ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan benzin, motorin, LPG otogaz ve LPG tüpgaz ile benzeri malların ÖTV tutarlarının, kamuoyunda bilinen adıyla eşel mobil sistemi kapsamında tespit edilmesine yönelik yurt içi rafineri fiyatlarındaki artış ve azalışların ÖTV ve piyasa fiyatına yansımasını belirleyen yüzde 75-yüzde 25'lik mevcut oranlar yeniden düzenlendi.

Yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde, bu artışın 31 Temmuz'a kadar yüzde 50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da yüzde 25'i kadar ÖTV tutarlarında indirim yapılacak.