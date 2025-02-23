AK Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre maratonu bugün yapılacak 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlanıyor.

Ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanacak.

MKYK LİSTESİ BELLİ OLDU

Kongrede partinin MKYK listesinde yer alacak isimler de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut A takımını büyük oranda yine merkez karar ve yönetim kurulu listesine almış bulunuyor.

Birçok genel başkan yardımcısı MKYK üyesi olarak listede yer alacak.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Listeden spordan ekonomiye pek çok alanda dikkat çeken isimler de listeye girdi.

MESUT ÖZİL DE LİSTEDE

Geçtiğimiz dönemde futbolu bıraktığını açıklayan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil de MKYK listesinde yer aldı.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da listede yer bulanlar arasında.

Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç yeniden listede yer alırken, Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek de MKYK'da yer aldı.

YENİ KATILAN VEKİLLER LİSTEDE

İyi Parti’den istifa ederek AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve Konya Milletvekili Ünal Karaman yeni MKYK’da yer alan isimlerden oldu.

Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun da listede kendilerine yer buldu.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu da MKYK’da yer aldı.

İŞTE O İSİMLER

AK Parti'yi ve teşkilatı 2028 yılında yapılacak seçimlere taşıyacak o isimler...

MKYK ASİL ÜYELER

- Abdülkadir Develi

- Abdurrahman Akyüz

- Ahmet Baha Öğütken

- Ahmet Bilal Kıymaz

- Ahmet Büyükgümüş

- Ahmet Mücahit Arınç

- Ali İhsan Yavuz

- Ayşe Keşir

- Aziz Babuşcu

- Belgin Uygur

- Cengiz Tokmak

- Cihad Terzioğlu

- Çiğdem Karaaslan

- Derya Ayaydın

- Dursun Ataş

- Efkan Ala

- Erkan Güral

- Erkan Kandemir

- Eyyüp Kadir İnan

- Fahrettin Yahşi

- Fatih Sadullah Selman

- Fatih Şahin

- Fatma Betül Sayan Kaya

- Fadime Zehra Şener

- Gökhan Diktaş

- Halit Yerbakan

- Hamza Dağ

- Hasan Basri Yalçın

- Hayati Yazıcı

- Haydar Ali Yıldız

- Hilal Kalaycıoğlu Koç

- Hilmi Türkmen

- Hülya Terzioğlu

- Hüseyin Yayman

- İdris Nebi Hatipoğlu

- İsmet Gergerli

- Kürşad Zorlu

- Mahir Ünal

- Mehmet Kırmızı

- Mehmet Umut Tuncer

- Melek Duman

- Menderes Mehmet Tevfik Türel

- Mesut Özil

- Muhammed Faruk Acar

- Mustafa Demir

- Mustafa Elitaş

- Mustafa Hulki Cevizoğlu

- Mustafa Nedim Yamalı

- Mustafa Özkan

- Mustafa Şen

- Naim Makas

- Nihat Zeybekçi

- Nilhan Ayan

- Osman Gökçek

- Ömer Çelik

- Ömer Faruk Besli

- Ömer İleri

- Ömer Serdar

- Önder Matlı

- Sadettin Hülagü

- Selçuk Sümer

- Serap Yazıcı Özbüdün

- Serpil Kavrak

- Sevan Sivacıoğlu

- Sevilay Tuncer

- Seyithan İzsiz

- Temel Basalan

- Türk İslam Karakoç

- Umut Arman Sonay

- Ünal Karaman

- Veli Arslan

- Yusuf Ziya Yılmaz

- Zafer Sırakaya

- Zakir Avşar

- Ziya Serdar Kılıç

MKYK YEDEK ÜYELER

- Arzu Silin Günaydın

- Ayşe Nur Nacar

- Barış Özerol

- Burhan Çakır

- Şevki Sar

- Mücahit Yanılmaz

- Fatime Yurduseven

- Muhammed Emin Saraç

- Cansın Yılmaz Yaşar

- Emre Cemil Ayvalı

- Davut Coşkun Şiviloğlu

- Büşra Ergenç

- Ceren Tuncer

- Fehmi Küpçü

- Jülide İskenderoğlu

- Ensar Topçu

- Serpil Yılmaz

- Mahmut Eminmollaoğlu

- Funda Ozan Akyol

- Harun Armağan

- Harun Çelik

- İsmail Kaya

- Kasım Bostan

- Mehmet Ali Kurt

- Mehmet Ali Okur

- Mehmet Karabay

- Mehmet Umur

- Muhammed Ali Uçar

- Murat Çiçek

- Mustafa Hasgül

- Mürsel Çavdar

- Cemal Bekle

- Ömer Arvas

- Sevde Sena Dağlı Akdemir

- Şebnem Koçakelçi Elgörmüş

MERKEZ DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER

- Abbas Aydın

- Ayşe Deniz Çelik

- Büşra Koyuncu

- Cemal Sarıhan

- Mehmet Sarı

- Melek Çiçek

- Mir Sedrettin Karahan

- Muaz Ergezen

- Muhammet Ali Yılmaz

- Ömer Faruk Sevgili

- Salih Çetinkaya

- Saliha Dönmez

- Sena İpşirli

- Zahir Soğanda

- Zeynep Gül Yılmaz

MERKEZ DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER

- Aydoğan Ahıakın

- İsmail Can Gökbudak

- Nureddin Çelik

- Sinan Ensar Şahin

- Yıldız Kara

GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU ASİL ÜYELER

- Ahmet Gül

- Hüseyin Bürge

- Suat Pamukçu

GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU YEDEK ÜYELER

- Enes Şişman

- Kemalettin Yılmaztekin

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU ASİL ÜYELER

- Hüseyin Özbakır

- İffet Polat

- İsmail Cenk Dilberoğlu

- Sebahattin Karakelle

- Serap Yaşar

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU YEDEK ÜYELER

- Engin Telli

- Hilmi Gökçınar