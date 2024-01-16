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Pençe-Kilit harekatı bölgesinde eli kanlı terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda, 9 askerimiz şehit oldu.

Türkiye'yi derinden sarsan haber sonrası AK Parti, pazar günü gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısını erteledi.

Haftanın ilk günüyle birlikte yerel seçim hazırlıklarına hız kesmeden devam eden AK Parti, aday tanıtım toplantısının tarihini duyurdu.

AK Parti'de aday tanıtımı 18 Ocak'ta

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısının, 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağı duyuruldu.

Programın ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleşeceği öğrenildi.

Erdoğan adayları bizzat duyuracak

Ankara'daki aday tanıtım töreninde, sadece il belediye başkan adayları duyurulacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar devam ediyor ve planlanan takvime göre ise ocak ayı sonuna kadar ilçe adayları da açıklanacak.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi büyük şehirlerin ilçe adaylarını bizzat duyuracak.

Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak.

Saha çalışmaları hız kazanacak

Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak.

Özellikle Ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek.

48 ilin adayı açıklanacak

İşte adayların açıklanacağı iller:

Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat