14 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonuçlarla 28. dönem TBMM tablosu şekillenirken 13. cumhurbaşkanını belirlemek için Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek. 2. tur seçimi için yurt dışında oy kullanma süreci ise daha erken tarihte başlayacak. Daha önce alınan kararla 5 gün olarak belirlenen bu sürecin 14 Mayıs'tan sonra 2 güne indirilmesine ilişkin AK Parti ve CHP'den açıklama geldi.

AK PARTİLİ ÖZEL: SANDIK SAYILARI ARTIRILMALI

AK Parti, yurt dışındaki sandık sayılarının artırılması talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yaptı. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından yapılan başvuruda, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylamasının 28 Mayıs'ta yapılacağı anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylaması kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin artırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür.

Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023'te başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi de göz önünde bulundurulup, yurt dışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek, sandık sayılarının artırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz."

CHP: MAÇ DEVAM EDERKEN KURAL DEĞİŞTİRİLMEZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan da seçimin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde oy verme sürelerinin artırılması için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulundu.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de başvuru dilekçesini teslim ettikten sonra YSK önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kurulumuza başvuru yaptık. Kurulumuz da biraz sonra toplantısında gündeme alıp kararını verecek. Başvurumuz yurt dışı seçmenlerimizin oy kullanma tarihleriyle ilgili.

Maç devam ediyor, bitmedi. Maç devam ederken kural değiştirilmez. Daha önce YSK'mızın 16 Mart tarihinde aldığı karar uyarınca seçimin 2. tura kalması durumunda yurt dışındaki ülkelerdeki oy kullanma tarihleri belirlenmişti. 20-24 Mayıs, 5 gün olarak belirlenmişti.

Dün akşam alınan kararla, belli gerekçelerle bu, 20-21 Mayıs yani 5 günden 2 güne indiriliyor. Farklı ülkelerde farklı uygulamalar... Burada esas olan seçmenin iradesini tecelli ettirmesini sağlamaktır. Sandık sayısını artırmamız gerekir. Bu konuda başvuru yaptık.

Biz en doğru kararın verileceğine inanıyoruz. Çünkü yurt dışı seçmenler de tüm planlarını bu kararlara göre yapıyorlar. Seçmenler seçimin 2. tura kalması durumunda oy kullanacakları tarihlere göre planlamalarını yaptılar.

Maç bitmedi. İlk maçın, ilk bölümün kazananı yok. Önemli olan seçmenin iradesine hepimizin sahip çıkmasıdır."

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