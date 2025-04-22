AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonunu ziyaret etti.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, “Devletinin, milletinin ve vatanının selameti için canla başla mücadele etmiş ve vatanı uğruna canından geçmiş nice yiğitlerimiz, nice şehitlerimiz var. Aynı zamanda vatanı uğruna bedeninin birçok uzvundan olmuş, uzuvlarını şehit vermiş çok sayıda kıymetli gazilerimiz var. Bizim devletimiz de milletimiz de şehitlerini ve gazilerini baş tacı yapmış, onların emanetlerini emanet almış ve üzerine düşeni yapmaktadır” dedi.

Arvas; “İlimiz, vatan söz konusu olunca görevden geri kalmamış, genci yaşlısı, kadını çocuğu ile adeta şehadete atılmıştır. Nitekim Malazgirt, Çaldıran, Çanakkale savaşlarında şehadete koşanlar ve cepheye cephane taşıyan 120 çocuk şehidimiz olduğu gibi gençlerimiz, yiğitlerimiz de görevden eksik kalmamış, canı pahasına vatanına sahip çıkmış ve şehadet şerbetiyle nasiplenmiştir. İlimiz nüfusuna kayıtlı 1069 şehidimiz bulunmaktadır.

Bizler her daim şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi hürmetle anıyoruz. Bu millet yaptıklarınızı unutmadı, unutmayacak biliyoruz. ‘Kuranı Kerim’de Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz, çünkü onlar diridirler siz bilemezsiniz’, müjdesini veriyor. Bizim milletimiz de, vatanı için yaşayıp ölenleri toprağa değil kalplerine gömüyorlar. Ülkemizin içinde bulunduğu, herkesim ve herkesin sevinçle karşıladığı, umut bağladığı ve destek sunduğu bu kıymetli sürecin, kaybedeni olamayacak, bilakis kazananı millet ve ülke olacak. Bizler de bu kıymetli sürecin hem yakın takipçisi hem de en büyük destekçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ise, “Biz şehit ve gazilerimizle gurur duyuyoruz, onlar vatan için canlarından bedenlerinden oldular, eşlerini, çocuklarını ve ailelerini düşünmeden, vatan ve millet sağ olsun diye şehadete atıldılar. Bizler ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz biliyoruz ama bir nebze de olsa ailelerine yardımcı olabilmek, varsa müşkülleri gidermek uğruna federasyon olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz biliyoruz, o yüzden federasyon olarak her daim onların hizmetinde olacağız” dedi.