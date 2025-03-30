Bayramın 2. günü (31 Mart Pazartesi) Edremit Uygulama Otelinde gerçekleştirilecek bayramlaşma programına Vanlılar davet edildi.

AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan paylaşımda; “AK Parti Van İl Başkanlığı bayramlaşma programı 31 Mart Pazartesi günü (Bayramın 2. günü) saat 13.00’te Edremit Uygulama otelinde gerçekleştirilecektir. Tüm halkımız davetlidir.” denildi.

Programa AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte önceki dönem milletvekillerinin de katılması bekleniyor.