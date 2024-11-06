Kongre sürecine Vanlıları davet eden AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti! İlk günkü aşk ve heyecanla gerçekleştireceğimiz kongrelerimize tüm halkımız davetlidir.” paylaşımında bulundu.

Van'da teşkilat yenileme çalışmaları ve kongre sürecini başlatan AK Parti her ilçede tek adayla kongreye gidecek. Van'ın merkez İpekyolu ve Edremit ilçe kongreleri ise aynı gün Genel Merkezden gelecek olan heyetin katılımıyla yapılacak.

AK Parti'nin Van kongre takvimi şu şekilde:

6 Kasım Çarşamba: Bahçesaray

7 Kasım Perşembe: Özalp ve Saray

8 Kasım Cuma: Muradiye ve Çaldıran

9 Kasım Cumartesi: Edremit ve İpekyolu

14 Kasım Perşembe: Çatak ve Gevaş

15 Kasım Cuma: Başkale ve Gürpınar

16 Kasım Cumartesi: Erciş ve Tuşba.