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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye gündemine ve Türkiye Yüzyılı'na dair önemli açıklamalarda bulunan Yenişehirlioğlu, yeni anayasayı millete kazandırmanın gayreti içinde olacaklarını söyledi.

Meclisin önümüzdeki günlerde en önemli gündem maddesinin yeni anayasa olacağını söyleyen Yenişehirlioğlu, "Türkiye gibi 2 bin yıllık devlet geleneğine 73 yıllık demokrasi birikimine sahip bir ülke çok daha iyi bir anayasayı hak ediyor" dedi.

"Eğer olmazsa, milletimize gideceğiz"

Yeni anayasa için bütün şartları zorlayacaklarını söyleyen Bahadır Yenişehirlioğlu şu ifadelere yer verdi;

28. dönemde yeni, tamamen sivil bir anayasayı ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak, özetle Türkiye Yüzyılına yakışacak şekilde hazırlayarak yeni bir sivil anayasayı milletimize kazandırmanın gayesi içinde olacağız. Bütün şartları zorlayacağız. Baktık ki olmuyor milletimize gideceğiz.

"Elimizdeki bir darbe anayasasıdır"

12 Eylül’ün yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Hukuk Politikaları Kurulu tarafından “1982 Yerine 2023 Anayasası” Sempozyumu düzenlendi.

Her ne kadar 1987 yılından itibaren 23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin nihayetinde bir darbe anayasasıdır. Yapılan önemli değişiklikler olmuştur ancak her yapılan değişiklikte yazım ve anlam bütünlüğü bozulmuş ve yamalı bohçaya dönmüştür.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir döneme hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti’ne darbe anayasası ile yönetilmek yakışmamaktadır.

"100 yıla yakışır bir anayasa için çalışma yürüteceğiz"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi: “Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız. Yeni anayasa meselesi gündemimizin ilk sıralarında yer almayı sürdürüyor.

Türkiye gibi 2 bin yıllık devlet geleneğine 73 yıllık demokrasi birikimine sahip bir ülke çok daha iyi bir anayasayı hak ediyor.

Bu sebeple yeni dönemde darbecilerin mahsulü olan 1982 Anayasası’nın yerine; çağımızın gereklerine uygun, sivil, demokratik ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir anayasa için yoğun bir şekilde çalışma yürüteceğiz.

Ensonhaber