BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Son başvuru tarihi ile ilgili istenilen bölümün mezun olma şartı, adaylar için önemli bir kriter. Ayrıca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almama dahil da, yeni personel alımında doldurulduğu bir bilgi yok. Adayların bu koşulları yerine getirmesi, sunduğu bu önemli fırsata dahil maliyeti için büyük bir önem taşıyor. Başvurular 15-30 Ekim 2024 tarihleri ​​arasında yapılacak ve tüm ayrıntılar Bakanlık'ın resmi internet sayfasında paylaşılacak.