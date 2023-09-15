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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapıyor. Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MADIMAK OLAYLARI DAVASI DÜŞÜRÜLDÜ

(Kemal Kılıçdaroğlu) Sivas davasında, firari üç sanığın davası zaman aşımı nedeniyle mahkeme kararını eleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza suç ortağısınız beyanatında bulunuyor. Bu çok çirkin bir beyanat. 93 yılında meydana gelen bu elim olaylar esnasında Sivas davası süreci başladı.

Gözaltına alınıp tutuklanan sanıklarla ilgili yargılama süreci o dönem başladı. Şu anda o sanıklar hükümlü konumunda. Cezalılar cezalarını çekmeye devam ediyor. Firari üç sanıkla ilgili yargılama gerçekleştirilemedi. Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranmaları sağlandı.

KAYNAK:SÜPERHABER