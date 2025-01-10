AAtölye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, kurum çalışanları ve yeni emekli olan AA personeli katıldı.

Etkinlik, Gazze'de görev yaparken İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteciler anısına hazırlanan özel video gösterimiyle başladı.

AA Genel Müdürü Karagöz, burada yaptığı konuşmada, basın çalışanlarının haklarının yasal güvence altına alındığı ve mesleğin toplumsal değerinin yeniden hatırlandığı bu özel günü kutlarken, özellikle Filistinli gazeteciler ile uluslararası medya mensuplarının basın tarihinin en korkunç katliamına maruz kaldığı bir yılın geride bırakıldığını söyledi.

Karagöz, bu dönemde İsrail yönetiminin medya üzerindeki baskılarının ve sahada gazetecilere yönelik saldırılarının, mesleği doğrudan tehdit ederken aynı zamanda ifade özgürlüğünü de yok saydığını vurguladı.

AA'nın, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" isimli üç kitap hazırladığını hatırlatan Karagöz, "Dünyaya çok anlamlı bir iz bıraktık, kayıt düştük. Yapmış olduğumuz çalışmalar İsrail'in yargılanmasında temel referans olarak kabul edildi ve bu referans noktasıyla İsrail uluslararası hukuk nezdinde hala yargılanmaya devam ediyor." diye konuştu.

"AA Teknoloji şirketimiz 2025'te vizyonumuzu yansıtan bir yenilik olacak"

Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansı, her gün ürettiği 5 binden fazla içerikle uluslararası medya gündemine damgasını vurmaya devam ediyor. Ajansımızın marka değerini güçlendirerek yerli ve milli teknolojilerin sunduğu imkanlarla vizyonumuzu yenilemeyi ve uluslararası medya arasında birinci kaynak olma iddiamızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansına bağlı bir teknoloji şirketinin bu yıl faaliyete başlayacağını kaydeden Karagöz, "AA Teknoloji şirketimiz 2025'te vizyonumuzu yansıtan bir yenilik olacak. Türkiye'de pek çok şirkete teknoloji hizmeti sağlayacak. Kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yapay zeka alanında geçen yıl yaptıkları çalışmaların 2025'te ürüne dönüşeceğini anlatan Karagöz, T3 Vakfı ile Dil Tabanlı Yapay Zeka Algoritması ve Uygulaması üzerine çalıştıklarını aktardı.

AA+ programıyla son dönemde 90 yeni çalışanın AA'ya katıldığını, bazı çalışanların da emekli olmasıyla yaş ortalamasının 36,8'e düştüğünü dile getiren Karagöz, "Muhtemelen Avrupa'daki en genç haber ajansıyız, bu bizi dinamik kılıyor. Bu anlamda insan kaynağımızın yenilenmesinden memnuniyet duymakla beraber bir tecrübeyi kaybediyor olmanın da üzüntüsü içindeyiz." diye konuştu.

"Türkiye'de gazetecilerin özlük hakları gerekenin çok altında"

Türkiye'de gazetecilerin özlük haklarının gerekenin çok altında olduğunu belirten Karagöz, "Bazı holdinglerin kendilerine ait medya kurumlarını sadece ve sadece diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri için PR yapan kurumlar olarak görmeleri ve bu medya kurumlarında yürütülen gazetecilik faaliyetlerini kendi holdinglerinin çıkarları çerçevesinde kurgulamaları, Türkiye'deki medya ve gazetecilik ekosistemine zarar vermektedir. Türkiye'de görev yapan tüm gazetecilerin özlük hakları hak ettiği noktaya getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kademeli artan çocuk desteği uygulaması devreye girdi

Çalışanların özlük haklarının önem verdikleri konuların başında geldiğinin altını çizen Karagöz, özlük haklarında bazı iyileştirmeler ve düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

Medya İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesinin gereğini yapacaklarını belirten Karagöz, Ajans çalışanlarını enflasyona karşı koruyacaklarını söyledi.

Türkiye'de son dönemde doğurganlık hızının düşmesi nedeniyle ilk kez "kademeli artan çocuk desteği uygulaması"nı devreye aldıklarını açıklayan Karagöz, "Çalışanlarımıza 18 yaşından küçük çocukları için ayrı bir ödeme yapacağız. Her ay, birinci çocuk için 2 bin lira, ikinci çocuk için 3 bin lira, üçüncü çocuk için 4 bin lira, dördüncü çocuk için 5 bin lira çocuk desteği uygulayacağız. Böylece, dört çocuk sahibi bir çalışanımız aylık 14 bin lira çocuk desteği alacak" dedi.

AA'nın 137 ülkede faaliyet gösterdiğine, 76 ülkeden abonelere hizmet verdiğine vurgu yapan Karagöz, global bir haber ajansı olarak çalışanların yabancı dil bilgisinin gelişimine özel önem verdiklerini söyledi.

AA'da belli düzeye sahip çalışanlara yabancı dil ödemesinin arttırıldığını kaydeden Karagöz, "İngilizce dilinde TOEFL'dan en az 113, IELTS'den en az 8,5 alan çalışanlarımıza aylık 20 bin lira, TOEFL'dan 103-112, IELTS'den 7,5-8 alanlara aylık 10 bin lira, TOEFL'dan 91-102, IELTS'den 7 alan çalışanlarımıza aylık 5 bin lira yabancı dil ödemesi yapacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Karagöz, emekliliğe ayrılanlara plaket verdi. Hatıra fotoğrafı çektirilmesinden sonra AA çalışanlarından oluşan Anadolu Müzik Grubu müzik dinletisi sundu.