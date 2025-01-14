Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber Özel Röportajında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan ettiğini hatırlatarak başladığı konuşmasında, "Gerçekten dün bizler için çok önemli bir gündü. Bu kapsamda hem ailelerimizi hem gençlerimizi destekleyecek çok önemli adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımız da dün bazı müjdeleri kamuoyuyla paylaştı. Hakikaten hem ailelerden hem kamuoyundan çok ciddi destekler gördük." ifadelerini kullandı.

Göktaş, "Biliyorsunuz aile aslında bizim medeniyetimizin yapı taşı. Geçmişten bugüne hala sürdürülen bir aslında çok önemli bir yapı. Kadim bir yapı ve yerine hiçbir şeyi koyamayacağımız çok önemli bir yapı. Ancak günümüzde aile kurumu gerçekten çok büyük tehditler altında. 3 büyük tehditten bahsetmek istiyorum. Öncelikle aileye yönelik ciddi bir itibarsızlaştırma söz konusu. Küresel tehditler, ayrıca bazı dayatmalarla birlikte cinsiyetsizleştirme propagandaları, diğer yandan nüfus odaklı da bazı riskler var biliyorsunuz. Ülkemizde de benzer türlü çalışmalar söz konusu. Özellikle demografik yapımıza yönelik, nüfus yapımıza yönelik önemli tehditler de var. Tabii tüm bunları ele aldığımızda aslında aileyi merkeze alan bir çalışma ihtiyacı doğdu." diye konuştu.

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

Biliyorsunuz 78. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde ailemiz istikbalimiz diyerek aileyi ailenin önemine tüm dünyaya haykıran tek lider oldu ve onu yansıttı. Aile küçük bir toplumdur. Toplumda büyük bir ailedir dedi. Şimdi baktığımız zaman gerçekten aslında benzer kaygılar dünyada da var. Şimdi aile bizim toplumumuzun temel yapısı. Fakat belli tehditlerle de olduğunu görünce ailelerimize yönelik önemli adımlar atmamız gerektiğini biz biliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın o söyleminden sonra biz de 8. Aile Şuramızı gerçekleştirdik 2013 yılında. Akabinde sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün kamuoyuyla birlikte farklı çalışmalar yürüttük. Ailelerin ihtiyaçları nelerdir? Toplumdan beklentileri nelerdir? Doğurganlıkla ilgili riskleri de göz önünde alarak aileleri nasıl destek olabiliriz diye farklı çalışmalar yürüttük ve 14 Mayıs'ta 15 Mayıs Uluslararası aile gününde biz ailenin güçlendirilmesi eylem planımızı kamuoyuyla paylaştık. Akabinde tabii ki biz bu çalışmalarımızı tek başımıza yürütemeyeceğimizi biliyoruz.

Eğer bir eylem planınız yoksa tabii bu planı hayata geçirecek de bir ortak bir irade gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında pek çok bakan, kamu kurumlarıyla birlikte geçtiğimiz perşembe günü de Nüfus Politikaları Kurulu kuruldu. 9 Ocak'ta da ilk toplantımızı gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıllarda aileyi güçlendirecek, ailelerin gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kurul.

Diğer yandan hem ailelerimizi hem doğurganlık hem genç ve dinamik nüfus yapımızı destekleyecek sağlıklı nüfus yapımızı destekleyecek bazı çalışmalar hayata geçireceğiz. Bunu icra kurulunda Nüfus Politikaları Kurulunda icra edeceğiz. Geçtiğimiz perşembe günü, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği müjdeleri de kurulda bir karara bağladık farklı bakanlıklarla istişare ederek. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılı Aile Yılı olarak da bu kapsamda ele alındı. Aile yılının inşallah 81 ilimizde gerçek manada icra edileceği bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisi gençlere 150 bin liralık ve 4 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz bir krediden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl bunu deprem bölgesinde yani depremden en çok etkilenen illerden başlatmıştık. Akabinde biz bunu Bartın, Zonguldak, Karabük, Osmaniye doğurganlığın en düşük olan illeri ikinci pilot bölge olarak eylül ayında kapsam içine almıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün müjdelediği gibi 81 ilimizde bütün gençlerimize bu desteği sunacağız. Amacımız gençlerimiz yuva kurarken onlara destek olmak, onların yanında bulunmak.

Gençlerimizden çok yoğun talepler vardı. Özellikle bizim ilimizde bu destekler ne zaman gelecek? Çok yoğun bekliyorlar evlenmek için. Dün katılan bir çiftimiz hamile eşiyle birlikte katılmışlardı ve bu evlilik süreçlerinde onların hayatına nasıl dokunduğumuzu ifade ediyorlar. Biz bu mutluluğu onların bu mutluluk yolculukları, bu yuva kurma süreçlerinde onların yanında olmak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Bu çok kıymetli bir destek. Özellikle 81 ile yaygınlaştırılması çok kıymetli. Dün de zaten başvurular Cumhurbaşkanımızın ilanıyla beraber başladı. Dijital platformdan e-Devlet üzerinden de başvurabiliyorlar.

Başvurular başladı 4 saat içerisinde 4311 sayısına ulaştık. Evlenecek çiftlerin 18-29 yaş arası olması gerekiyor. 2.3 asgari ücreti geçmemeleri gerekiyor. Eğitim programına katılıyorlar. Evlendikten sonra danışmanlık hizmetimiz devam ediyor.

BAŞVURULAR NASIL OLUYOR?

Aile ve Gençlik Fonu web sayfamızdan görebiliyorlar. Başvuruları da online bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

İLK DOĞAN ÇOCUĞA 5 BİN TL YARDIM

İlk doğumda 5 bin TL’lik tek seferlik nakdi yardım 1 Ocak 2025 doğumlu çocuklar itibarıyla olacak.

‘3 VE SONRASI İÇİN 5’ER BİN TL DESTEK DEVAM EDECEK’

İkinci çocuk için 1500 TL düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına geçecek 1500 TL destek. 3. çocuk itibarıyla aylık 5 bin TL annenin hesabına yatacak destek. 3 ve sonrası için 5’er bin TL destek devam edecek.

GELİR KISTASI OLACAK MI?

Yok, sadece başvuru yapmaları yeterli oluyor.

ÇOCUK YARDIMLARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Çocuk yardımlarımız çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar sürecek.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ HAKKINDA

Esnek çalışma modellerini gündemimize getiriyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız.

‘TÜM TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ’

Kreş yardımları çok kıymetli. Kadınların ev ve iş yaşam dengesine destek olabilecek tedbirler almayı önemsiyoruz, özellikle çocuklarla ilgili. Çocuklar olduktan sonra nereye bırakacağız? Gerçekten önemli adımlar atıyoruz. Zaten Bakanlığımızın halihazırda mevcut kreşleri vardı. Bunu tüm Türkiye’de yaygınlaştıracağız.