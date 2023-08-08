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WanHaber – ÖZEL

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi ve yerel belediyelerin katkılarıyla, Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl 5.si düzenlenen festival, 5. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor.

Bu yıl 5.si düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali, 450 km’lik parkur alanı ve 250 bisiklet severle, Van Gölü’ne kıyısı olan her noktaya dokunuyor.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, 5. Van Denizi Bisiklet Festivali’nin yeni rotalar çizerek, farkındalık oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

“İNSANLARIMIZIN İLGİSİ BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

WanHaber’e özel açıklamalarda bulunan Erdoğan Özel, festival hakkında şunları söyledi, “Van’dan çıkıp Tatvan’a geldik, arada Gevaş ilçemizde kamp kurduk, zaten buradaki festivalimizin amacı Van Gölü’nün güzelliğine dikkat çekmek. Kamp alanlarımızın özellikle Van Gölü çevresinde olmasının sebebi de buydu. İlk günü Gevaş’ta bitirdik, Gevaş Merkezine ve Halime Hatun Kümbetine uğradık.

Edremit’te Seyir Terası ve kent meydanını gezdik, dediğimiz gibi amacımız Van Gölü’nün güzelliklerini tanıtmak. Bunları yaparken de gölün kirletilmemesine de dikkat çekmek istiyoruz. İklim, çevre ve doğaya ilişkin bilgilendirmeler yapıyoruz. Akşam saatlerinde kamp alanlarında misafirlerimize çeşitli etkinlikler düzenliyoruz, müzik şölenlerimiz oluyor, belediyelerimiz ikramlarıyla destek veriyorlar.

Bitlis’e geçtik. Nemrut Kraterlerine gittik, misafirlerimize Nemrut Krater Gölü’nü gezdirdik, küçük bir çevre etkinliği düzenledik. Orada misafirlerimiz yüzdü ayrıca küçük bir çevre etkinliği de yaptık. Hem çevre etkinlikleri hem, doğa gezisi, hem bisikletle beraber farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar da çok duyarlı, festivale ilgileri oldukça fazla, çok renkli anlara şahitlik ediyoruz. İnsanların ilgisi bizi gerçekten mutlu ediyor. Biz rotamızı belirleyerek farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz.”

“FRANSA’DAN İKİ MİSAFİR KATILDI ARAMIZA”

Büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getiren Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi, Erdoğan Özel, “Büyük bir bisiklet grubuyla hareket ettiğimizi gören, Fransa’dan gelen ve bisiklet turu yapan iki Fransız turist de bize katılmak istedi.

Onlara da kendi yeleklerimizden ve gerekli ekipmanlarımızdan verdik. Aramızda bulunmalarından mutluluk duydum. Bu festivalle hem doğayı, hem tarihi, hem kültürel değerlerimizi tanıtıyoruz, tüm bunları yaparken de çevre ve doğaya karşı hassasiyeti ve duyarlılığı oluşturmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Erdoğan Özel, “Doğu Anadolu Bölgesi’ne karşı oluşan önyargı kırılmış durumda, en batıdan en doğuya çok sayıda misafirimiz var. Festival kapsamında başvuru panelini açtığımızda çok büyük bir ilginin olduğunu gördük. 24 saat içinde iki katına çıkan başvuru sayılarını görünce sınırlandırmak durumunda kaldık ve şu an gelen misafirlerimizin büyük çoğunluğu batı illerinden gelenler, batı illerinden festivalimize daha büyük bir ilgi var.

Van Gölü Bisiklet Festivali kendini bu anlamda kanıtladı, bu yıl beşincisi olmasıyla da ses getirdi. Her ilden en az 10 misafirimiz var. Kamp kuruyoruz her yerde, gelen misafirler hem bunları deneyimliyor hem de sosyal medyanın gücünü kullanarak bu algıyı hep beraber kırdık, bu da çok sevindirici bir durum” ifadelerine verdi.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci