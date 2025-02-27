7 yıl itfaiye müdürü daha sonra da itfaiye amiri olarak yaptığı görev süresi boyunca personelle uyum içinde çalışan ve il genelinde düzenlenen tüm eğitim ve tatbikatlara katılarak büyük katkılar sağlayan Tekin, başarılı hizmetleriyle takdir topladı. Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, uzun yıllar boyunca itfaiye teşkilatına verdiği hizmetlerden dolayı H. Gaffar Tekin'e bir plaket takdim etti. Mahmutoğlu, Kurt'a teşekkür ederek, emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diledi.

Tekin ise meslek hayatı boyunca halka hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek, itfaiye teşkilatında görev yapmanın kendisi için bir onur olduğunu ifade etti.

Van ilinde ikamet etmeye başlayan Tekin, tüm belediye personeline hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA