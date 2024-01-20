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Göçmen kaçakçılığına göz açtırılmıyor.

Son olarak Şanlıurfa ve Adana’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Kalkan-8 operasyonu düzenlendi.

Operasyona 48 ekip, 10 özel harekat olmak üzere toplam 199 personel katıldı.

37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Operasyonlar kapsamında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Ele geçirilen termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el kondu.

Operasyona ilişkin duyuru ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı.

18 ayrı adrese baskın yapıldı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Adana’da; 48 Ekip, 10 Özel Harekat unsuru ve 199 Personelin katılımıyla 18 Ayrı adrese “Kalkan-8” Operasyonu düzenlendi.

"Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecek"

Operasyonlar sonucu; Termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."