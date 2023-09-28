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Evlilik kredisinde ödeme planı ve şartlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, evlenmek isteyen gençlere kredi desteği verileceğini açıkladı. Başta kamu bankaları olmak üzere bankalar üzerinden ödemelerin yapılacağı evlilik kredisinde, gençlere 48 ay vadeli faizsiz 150 bin liralık kredi desteği sunulacak. 24 ay geri ödeme alınmayacak.

EVLİLİK KREDİSİNDE ŞARTLAR NELER?

Sabah'ta yer alan habere göre; Finansmanı Aile ve Gençlik Bankasıyla sağlanacak olan evlilik kredisinden ilk kez evlenecek gençler yararlanabilecek.

Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı uluslararası standartlarda dijital olarak çalışacak Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Sosyal yardım amaçlı kullanılacak olan Bankanın ana gelir kaynağı, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmı olacak.

ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından açıkladığı evlilik kredisi müjdesinin ilk olarak pilot il seçilen deprem bölgelerinde yapılacağını duyurmuştu.

Deprem bölgesinde yaşayan depremzede gençler, evlilik kredisinden düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından yararlanabilecek.

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