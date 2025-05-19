Bugün açılışı gerçekleşen ve 29 Mayıs tarihine kadar devam etmesi beklenen 22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, 10 gün boyunca Vanlı çocuk ve gençleri sanatla buluşturacak. Van Devlet Tiyatrosu tarafından, bu yıl 22’ncisi düzenlen şenlik Türkiye’nin dört bir yanından gelen tiyatro gruplarının katılımıyla çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz oyunlar ve atölye çalışmaları da sunacak.

22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, Van Valiliği önünde gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı ve Van Devlet Tiyatrosu binasında yapılan açılış töreniyle resmi olarak start aldı.

BAŞER: BU FESTİVAL BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği açılış programına katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, “Bugün iki anlamlı gün için buradayız. Birincisi 19 Mayıs; özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın ilk adımlarını attığımız bu günün yıl dönümünü kutluyorum. İkincisi de 22 yıldır Devlet Tiyatroları olarak Akdamar Çocuk ve Gençlik Oyunları Festivalimizin bu yılki başlangıç gününde sizlerle birlikteyiz. Bu festival bizler için çok önemli.” dedi.

“22 YILIN EMEĞİ”

Şenliğin 22 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu dile getiren Başer, çocuklar adına düzenlenen organizasyonun gurur verici olduğuna dikkat çekerek, “Hem gençlerimiz için hem çocuklarımız için, onların ilerleyen hayatları içerisinde, bizimle olma süreçlerinde, bizimle ortaklıklarını da ortaya koydukları, birlikte oyunlar oynadığımız süreci kutluyoruz. Bu yıl 8 farklı okuldan öğrenciler, kendi oyunlarıyla sahneye çıkarak bu şenliği bizimle birlikte coşkuyla kutlayacak. En güzel yanı ise, bu çocuklarımızın artık bizim meslektaşlarımız olması; aynı mesleği seçerek bizimle birlikte bu yolda ilerlemeleri. Bu da bizler için çok ayrı bir gurur, 22 yılın emeği. Çok güzel bir programdayız, çok güzel bir açılış yaptık. Emeği geçen herkese, başta müdürümüze ve Kültür Bakanlığımıza ve Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü'ne, sanatçı arkadaşlarıma, kendi adıma çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

ERKMEN: 7 BÖLGEDEN DEVLET TİYATROLARININ PROFESYONEL EKİPLERİ YER ALACAK

Şenlik kapsamında kırsal mahallelerden ve çevre ilçelerden toplam 8 okulun katılacağını belirten Devlet Tiyatroları Van İl Müdürü Ferdi Erkmen, “Van’daki şenliğimize ilçe ve çevre mahallelerden toplam sekiz farklı okulumuz katılacak. Bu okullar, 19-29 Mayıs tarihleri arasında sekiz farklı oyunla sahnede olacak. Ayrıca, yedi farklı bölgeden devlet tiyatrolarının profesyonel ekipleri de oyunlarıyla şenliğimize renk katacak. Katılımcı okullarımız, oyunlarını sergilemenin yanı sıra izleyici olarak da etkinlikte yer alacak. Şenliğimiz bu şekilde devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“PİKNİK FORMATINDA, COŞKULU VE GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE SONA ERECEK”

Erkmen, şenliğin son gününde Akdamar Adası’nda sona ereceğini belirterek, etkinliğin piknik formatında görkemli bir şekilde tamamlanacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Şenliğimizin son günü Akdamar Adası’nda olacak. Geçen yıl burada oyun sahnelemiştik, ancak bu yıl teknik nedenlerden dolayı oyun sergilemeyeceğiz. Geçen yıl zor şartlar altında bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz için bu yıl tekrar denememeyi tercih ettik. Bunun yerine, şenliğimiz Akdamar Adası’nda piknik formatında, coşkulu ve görkemli bir şekilde sona erecek.”

Açılış programına İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Burcu Aksakal, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürü Sibel Ferlibel de katıldı.