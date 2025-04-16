Küresel doğal gaz tüketimi, sektör bazında sanayi ve elektrik üretimi, bölgesel bazda Asya Pasifik öncülüğünde yüzde 2,5 artarak 4 trilyon 170 milyar metreküpe ulaştı.

AA muhabirinin Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 2025 Gaz Piyasası Raporu'ndan derlediği verilere göre, geçen yıl doğal gaz piyasasında ücretler önceki yıllarla karşılaştırıldığında daha düşük seyretti.

Doğal gaz, 2024'te birincil enerji kaynakları arasında talep artışının yüzde 35'i karşıladı. Tüketimde, Asya Pasifik başta olmak üzere Kuzey Amerika ve Avrasya'nın güçlü ekonomik performansıyla bağlantılı elektrik talebi ve sanayi büyümesi etkili oldu.

Tüketim artışında kömür ve petrolden gaza geçişi önceleyen enerji politikaları kilit rol oynarken, yaz döneminde, yüksek sıcaklıklar, kış döneminde ise olağan dışı soğuk hava koşulları katkı sağladı.

Geçen yıl tüketilen doğal gazın 1 trilyon 158 milyar metreküpü Kuzey Amerika, 980 milyar metreküpü Asya Pasifik, 660 milyar metreküpü Avrasya, 451 milyar metreküpü Avrupa, 588 milyar metreküp Ortadoğu, 183 milyar metreküp Afrika ve 150 milyar metreküp ise Latin Amerika ile Karayipler tarafından kullanıldı.

Asya Pasifik'te tüketim yüzde 7 arttı

Tüketim Asya Pasifik'te yüzde 7 artışla 980 milyar metreküpe ulaşırken, Çin'in tüketimi yüzde 8 artışla 430 milyar metreküp, Hindistan'ın tüketimi ise yüzde 10 artışla 72 milyar metreküp arttı.

Çin'in tüketiminde kömürden gaza geçiş politikaları, yeniden gazlaştırma terminallerinin (FSRU) faaliyete başlamasıyla LNG ithalatının artışı, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Rusya'dan gaz tedariki etkili oldu.

Hindistan'da ise elektrik ve gübre sektörlerindeki talep artışı ve dağıtım altyapısının büyümesiyle gaz talebi de artış gösterdi.

Öte yandan, Güney Kore'de yıllık bazda gaz talebi yüzde 3 artışla 56 milyar metreküp, Japonya'da tüketim durağan seyretti.

Afrika'nın tüketimi yüzde 3 arttı

Afrika kıtasında tüketim 2024'te önceki yıla göre yüzde 3 artarak 183 milyar metreküpe ulaşırken, Cezayir ve Mısır tüketimin yüzde 60'ını oluşturdu.

Nijerya'da gazdan elektrik üretimi projeleri kıtanın tüketim artışına önemli katkı sağladı. Kıtada artan sanayi faaliyetleri, gazın elektrik üretiminde kullanımının artışı tüketimi artıran önemli etkenler arasında yer aldı.

Kuzey Amerika'da tüketime ABD öncülük etti

Kuzey Amerika'nın gaz tüketiminin önceki yıla göre yüzde 1,7 artışla 1 trilyon 158 milyar metreküpe ulaştığı tahmin edilirken, artışın başlıca nedeni, enerji üretim sektöründeki artan talep olarak değerlendiriliyor.

Büyümeye öncülük eden ABD'de geçen yıl, sanayi talebinin istikrarlı sürmesi ve elektrik sektörünün kullanımı etkili oldu.

Özellikle kömürden uzaklaşma sürecinin devam etmesi ve kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunun artması, şebeke istikrarı ve yedek güç için doğal gaza olan bağımlılığın yoğunlaşması da tüketime katkı sağladı.

Latin Amerika ve Karayipler'de tüketim yüzde 1 arttı

Latin Amerika ve Karayipler (LAC) bölgesinde gaz tüketimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1 artarak 150 milyar metreküpe ulaştı.

Dar kapsamlı büyüme, büyük ölçüde hidroelektrik üretiminin azalması kaynaklı yaşandı.

Özellikle Brezilya ve Kolombiya'da gazdan elektrik üretimine daha fazla bağımlılığa yol açtı. Bu ülkelerdeki kuraklık koşulları, hidroelektrik üretiminde azalmaya yol açtı ve şebeke istikrarını sağlamak ve artan elektrik talebini karşılamak için gazla çalışan santrallerin kullanımını artırdı.

Arjantin, Brezilya ve Venezuela, Latin Amerika'nın gaz tüketiminin yüzde 65'ini oluşturan bölgedeki dominant oyuncular olmaya devam etti.

AB'de tüketim yüzde 0,5 azaldı

Avrupa Birliği gaz piyasasında tüketim ise yüzde 0,5 düşüşle 313 milyar metreküpe geriledi.

Söz konusu düşüşte, gaz kullanımını azaltmaya yönelik politika tedbirleri, artan enerji verimliliği, 2023-2024 kış sezonunun ılıman geçmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli büyümesi etkili oldu. Enerji sektörünün gaz talebinde yaşadığı düşüş, sanayi faaliyetlerindeki toparlanmayla telafi edilemedi.