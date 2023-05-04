Koronavirüs salgınıyla patlak veren çip tedarik sorunlarının devam ettiği 2022 yılı, otomotiv endüstrisi için oldukça zorlu geçti. Ancak Türkiye'deki pazar, beklentilerin üstünde bir performans sergilemişti.

Yeni yılla birlikte büyümeye devam eden pazar, rekor kırmayı sürdürüyor. Açıklanan nisan verileri, satışların hızla artmaya devam ettiğini gösteriyor.

2023 yılının ilk dört ayında, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 57,3'lük bir artış gözlemlendi. Bu dönemde toplam satış 333 bin 650 adet olarak kayıtlara geçti. Satışların 252.bin 819 adedini otomobiller oluşturdu.

En çok otomobil satan markalar

Paylaşılan verilere göre, ocak-nisan dönemindeki otomobil satışlarında Fiat, 45 bin 841 otomobil satarak lider durumda. İkinci sırada ise Fransız üretici Renault geliyor.

1. Fiat 45.841

2. Renault 27.450

3. Volkswagen 18.786

4. Peugeot 18.226

5. Hyundai 16.713

6. Dacia 15.986

7. Opel 14.808

8. Skoda 12.791

9. Citroen 9.731

10. Toyota 9.387

En çok satılan 10 model

1. Fiat Egea Sedan 32.363

2. Renault Clio HB 19.244

3. Fiat Egea Cross 12.633

4. Dacia Duster 10.378

5. Hyundai i20 8.426

6. Peugeot 3008 7.204

7. Opel Corsa 5.651

8. Toyota Corolla 5.481

9. Volkswagen T-Roc 5.356

10. Peugeot 2008 4.715

Ensonhaber