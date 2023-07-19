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Counterpoint Research'ün paylaştığı verilere baktığımızda, son 2 yıldır pazardaki düşüş sürüyor ve 2023'ün ilk çeyreğinde de bunun etkisini görebiliyoruz.

Rapora göre akıllı telefon satışları yıllık bazda yüzde 8, çeyrek bazda ise yüzde 5 geriledi.

Apple, satışlarda yaşanan düşüşe rağmen pazardaki payını az da olsa artırmayı başardı.

2023'ün ikinci çeyreğinde en çok satılan marka Samsung oldu. Yüzde 22 pazar payıyla ilk sırada yer alan Güney Koreli şirketin payı değişmedi.

En büyük rakibi Apple ise yüzde 17 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Apple pazar payını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1 artırdı.

En çok akıllı telefon satan markalar

Samsung %22

Apple %17

Xiaomi %12

OPPO %10

vivo %8

Diğer %31

kaynak:süperhaber