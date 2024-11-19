Türkiye'nin tarımdaki bir numaralı ihracat kalemi olan fındıkta, piyasa durgun. Fındığı kilogram bazında istediği fiyattan satamayan üreticiler, mahsulünü kendi imkanları ile evde ya da depoda bekletiyor. Fiyatın yükselmesini bekleyen üreticiler, tonlarca fındığı pazara indirmiyor. Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Türkiye'de 250 bin ton üretimle en çok fındık üreten il olarak göze çarpan Ordu'da da üreticiler, belirsizlik yaşıyor.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, serbest piyasada kilogram başına 120 liradan işlem gören fındığın pazara inmediğini belirtti. Akça, üreticilerin fiyat beklentisiyle fındıklarını elden çıkarmadığını ve serbest piyasanın kısa sürede yükseleceğini söyledi. Akça, pazara inmeyen yaklaşık 200 bin ton fındığın olduğunu belirterek, "Üretici, fiyatların artması için ürününü evinde ya da deposunda bekletiyor. Fındık pazara inmeyince serbest piyasada önümüzdeki günlerde bir fiyat artışı olacaktır" diye konuştu.

'YÜKSEK BİR REKOLTE OLUŞMADI'

2024 fındık sezonunda beklentinin altında rekolte gerçekleştiği ifade eden Akça, "Bu sene fındık rekoltesinin 650 bin ton- 680 bin ton civarında olacağı öngörülüyor. Zaten sezon başında da böyle söylemiştik. Türkiye genelinde 50 ile 70 bin ton arasında da kahverengi kokarca ile alakalı hasar görmüş ürün var. Aslında bu şu demek, ihracatçı ve sanayicilerin dediği gibi yüksek bir rekolte oluşmadı.

Dolayısıyla üreticilerin elinde bulundurduğu fındığın bu günlerde yukarı doğru bir serbest piyasa seyrini oluşturacağını düşünüyorum. Burada şunu söylemek gerekir. Üreticinin aslında kafasına koyduğu bir rakam var. Bu rakam gerçekleşmeden, elinde fındığı bulunan üretici bu fındığı elinden çıkarmaz" dedi.

'BU SENE FINDIĞI SATMADIM'

Birçok üreticiden fındık fiyatı ve piyasanın yukarı doğru seyretmesi gerektiği hakkında sitem aldığını anlatan Atakan Akça, "Şu anda üreticinin elinde 150- 200 bin ton aralığında bir fındık olduğunu öngörülüyor. Buraya gelen birçok üreticiyle sohbet edip, 'fiyatlar nereye gidebilir?', 'yukarı hareket olur mu?' şeklinde bir söylem gözlemliyoruz. Bu da üreticinin elinde ciddi miktarda fındık olduğunu işaret ediyor" diye konuştu.

Altınordu ilçesine bağlı Uzunmusa Mahallesi'nde yaşayan fındık üreticisi Fikret İlhan (67) da bu yıl topladığı 3 ton fındığını fiyat artışı beklentisiyle evinde sakladığını söyledi. İlhan, "Bu sene fındığı satmadım. 3 ton fındık yapıyorum. Şu anda 50 çuval fındık var, ne zaman fiyat yükselirse o zaman satacağım. Başka çıkar yolumuz yok; çünkü masrafımızı kurtarmıyor" dedi.