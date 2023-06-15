Wanhaber / Özel

TFF 2. Lig’de Play-Off final heyecanı bu akşam yaşanacak.

Kırmızı Grubun finalisti Bucaspor 1928 ile Beyaz Grubun finalisti Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek.

Her iki kulübün de bir üst ligi hayal ederek çıkacağı mücadele sonunda kazanan taraf bir üst lige çıkacak.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve son hazırlıklarını yapan takımlar uzun bir sezonun emeğini almak için en kritik maça çıkmış olacaklar.

MAÇ KONYA’DA OYNANACAK

TFF 2. Lig Play Off Finali bugün saat 19.00’da, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

Müsabakayı Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük yönetecek.

Küçük’ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. 4. hakem olarak da Burak Pakkan görev alacak.

Müsabakadan galip ayrılan taraf üst lige çıkacak.

Umut Tarhan