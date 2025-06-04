TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 10. Yargı Paketi, infaz düzenlemeleriyle 19 bin 800 mahkuma tahliye yolunu açtı.

Suça teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaya yönelik hapis cezaları da artırıldı. Tahliyeler bugün başlayabilir.

MAHKUMLARA UMUT OLAN DÜZENLEME

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değii\u015iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, "10. Yargı Paketi" adıyla TBMM'de kabul edildi. Yasayla birlikte, infaz sürelerinde indirime gidilerek 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı. Tahliyelerin bugün başlaması bekleniyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE CEZALAR ARTIRILDI

Kasten yaralama suçlarında hapis cezalarının alt sınırı yükseltildi. Kadına yönelik şiddet suçlarında alt sınır 6 aydan 9 aya çıkarıldı. Kırık, organ kaybı ya da ölüme sebep olan yaralamalarda verilen hapis cezalarının süreleri de artırıldı.

TEHDİT, TRAFİK VE ŞİDDET SUÇLARINA DA DÜZENLEME

Tehdit suçunda silahla ya da örgüt korkusuyla işlenen fiillerde üst sınır 7 yıla çıkarıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara verilen cezalarda da artışa gidildi. Özellikle alkol ya da uyuşurucu etkisindeyken direksiyon başına geçenler için hapis cezasının alt sınırı 6 aya yükseldi.

YAŞLILARA, KADINLARA VE ENGELLİLERE KONUTTA CEZA İNFAZI

Kadınlar, yaşlılar, engelliler ve doğum yapmış annelere, belirli şartlarda cezalarını evde çekme imkânı getirildi. 80 yaşını bitiren, hastalığı nedeniyle yaşamını tek başına sürdüremeyen mahkumlar için de evde infaz düzenlemesi yapıldı.

NOTERLERE ÖZEL DİSİPLİN DÜZENLEMESİ

Noterlik Kanunu'nda disiplin cezaları netleştirildi. Uyarma, kınama, para cezası, geçici görevden alma ve meslekten çıkarma cezalarının hangi fiillere uygulanacağı kanunla düzenlendi.

HAKİMLER VE SAVCILARA GERİ DÖNÜŞ GÜVENCESİ

HSK üyelikleri sona eren yargı mensuplarının eski görev yerlerine geri dönmesi güvence altına alındı. Seçilmedikleri takdirde, tercih ettikleri yerlerden birine atanacaklar.

8 MADDE TEKLİFTEN ÇIKARILDI

AK Parti ve Yeni Yol Partisi'nin ortak önergesiyle 8 madde tekliften çıkarıldı. Bu maddeler arasında sosyal medyada paylaşım düzenlemesi ve sulh ceza hakimliklerinin içerik yayından kaldırma yetkileri yer alıyordu.

ÇEKİLEN MADDELER

Ses ve gaz fişeği atabilenler dahil silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlar 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Trafikte yol kesme ve ulaşım araçlarının hareketini engelleme fiilleri daha etkin şekilde cezalandırılacak. Cebir ve tehdit suçun unsuru olmaktan çıkarılarak, hukuka aykırı her türlü yol kesme, araç durdurma, kaçırma veya alıkoyma eylemleri bu madde kapsamında suç sayılacak.

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun toplu alanlarda işlenmesi hâli seri muhakeme usulü kapsamı dışına çıkarılarak bu nitelikli fiillere daha ciddi ve caydırıcı şekilde müdahale edilmesi sağlanıyor.

Çocuk hükümlülerin cezalarının önce çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında infazına başlanması, ardından çocuk eğitim evlerine gönderilmeleri öngörülerek infaz sürecinde çocuklara uygun bir geçiş süreci sağlanıyor.

Çocuk hükümlülerin cezalarına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması ve iyi hâl değerlendirmesi sonucuna göre çocuk eğitim evine geçişleri sağlanıyor.

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