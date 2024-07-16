15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yılında tüm yurtta camilerden sela okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genelgesiyle düzenlenen anma programlarında, darbe gecesi sabahın ilk ışıklarına kadar süren selalarla milli birlik çağrısı yapıldı. Bu, Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla yapılan anlamlı bir adımdı.

15-16 Temmuz Sela Okunacak mı?

Hain darbe girişiminin yıldönümünde tüm camilerde selalar okunarak geçmişte yaşanan hain saldırıya karşı bir kez daha tepki gösterildi. Türkiye genelinde düzenlenen programlarla 15 Temmuz'un anlam ve önemi vurgulanırken, gelecek yıllarda da bu geleneğin devam edeceği ifade edildi.

Sela Hangi Durumlarda Okunur?

Sela, özel günlerde, özellikle de vatanın ve milletin birlik ve beraberliğinin önemli olduğu zamanlarda okunur. Cenaze namazı öncesinde, kandil gecelerinde ve önemli dini günlerde camilerde sela okunması gelenekseldir. Bu dualı çağrılar, toplumun birlik ve dayanışma içinde olduğunu vurgulayan önemli bir ritüeldir.

Sela Nedir, Ne Demek?

Sela, Türkçe'de "selam" anlamına gelir. Hz. Peygamber'e ve diğer peygamberlere yönelik dualarla dolu bir selamlaşma ve övgüdür. Bu dualar, manevi bir bağ kurma ve toplumsal dayanışmayı pekiştirme amacı taşır.

Sela'nın Arapça Okunuşu

Es'Selatü ves-selam-ü aleyk, Aleyke ya-seyyidina ya Rasullallah, Es Selatü ves-selamu aleyk, Aleyke ya-seyyidina ya habiballah. Es-Selatü vesselamu aleyk. Aleyke yaseyyidel evvelina vel ahirin (vel hamdülillahirabbil alemin)

Sonuç

Sela, Türk toplumu için önemli bir kültürel ve dini değere sahiptir. Özel günlerde ve toplumsal olaylarda camilerde okunarak, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve manevi duyguların paylaşılması amaçlanır. Her sela okuması, toplumun ortak değerlerine sahip çıkma ve geçmişin anılarını canlı tutma adına önemli bir adımdır.