Sandık başına giden Türkiye, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,52 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,88, Sinan Oğan'ın ise yüzde 5,17 oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı da 600 sandalyeli TBMM'de 323 milletvekili ile çoğunluğu sağladı.

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu olan iki aday Erdoğan ve Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak.

Kesin sonuçlar bugün açıklanacak

28 Mayıs'a geri sayım sürerken seçim takvimi de işliyor.

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından karara bağlandı.

Yurt dışında oy kullanma işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda ilk oylar yine yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılacak.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak ve 5 gün içinde tamamlanacak.

Yurt dışı seçmenler gümrük kapılarında da 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verebilecek.

Propaganda dönemi 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek

İlk turda olduğu gibi adaylar ikişer kez TRT'de propaganda konuşması yapacak.

Seçimden bir gün önce 27 Mayıs saat 18.00'de propaganda dönemi sonlanacak.

28 Mayıs'ta bu kez zarflara tek pusula atılacak. İki adaylı yarışı kazanan isim cumhurbaşkanı olacak.

Ensonhaber