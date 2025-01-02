Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerinde; ülkemizde ihracat 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 238 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalarak 311 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 216 milyar 386 milyon dolar, ithalat %6,7 azalarak 290 milyar 994 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 25,5 azalarak 100 milyar 208 milyon dolardan, 74 milyar 608 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Kasım döneminde yüzde 67,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74,4'e yükseldi.

VAN’DA OCAK-KASIM DÖNEMİ DIŞ TİCARET VERİLERİ

Van’ın geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ithalat çıktısı yüzde 25 oranında artış gösterdi. Van’ın ihracat girdisi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında arttı.

Van’da 2024 yılı Ocak-Kasım dönemi ithalat verileri 35 milyon 853 bin dolar olarak gerçekleşirken, geçtiğimiz senenin aynı döneminde bu rakamlar 26 milyon 775 bin dolar olarak açıklanmıştı. Van’ın ithalat çıktısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 daha fazla oldu.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Van’ın ihracat girdisi 25 milyon 260 bin dolar olurken, geçtiğimiz senenin aynı döneminde bu rakamlar 24 milyon 197 bin dolar kayıtlara geçmişti. Van’ın ihracat girdisi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artış gösterdi.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Van’ın toplam dış ticaret açığı 10 milyon 593 bin dolar olarak bildirildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Van’da dış ticaret açığı 2 milyon 578 bin dolar olmuştu.

Van’da 2024 yılı ilk 11 aylık dönemindeki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli oranda artarak, yaklaşık yüzde 75 dolaylarında oldu.