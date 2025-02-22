Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) bundan sonraki süreçte araç satışlarında da geçerli olacak.

Yapılan değişiklikle birlikte online platformlarda araç satışı için ilan verecek kişilerin yetkilendirilmesine dair hususlarda düzenlemeye gidildi.

Emlak sektörünün ardından araç satışlarında da uygulamaya başlanacak olan bu uygulama ile e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapılması 1 Nisan 2025 tarihi itibariyle zorunlu hale geliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİLENDİRELECEK

Söz konusu uygulamaya göre, araç sahibinin satış için e-Devlet üzerinden 1. derece akrabasını, farklı bir kişiyi ya da bir kuruluşu yetkilendirmesi gerekecek.

Böylece yıllık ilan sayısı, araçların kimlere ait olduğu gibi tüm detaylar kayıt altına alınmış olacak. Bu sistem ile yönetmeliğe aykırı tüm hususlar hızlı bir şekilde tespit edilecek. EİDS ile sahte ilanlarla beraber kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil satışlarının da tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.