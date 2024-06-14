Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ekranlardan Kayboldu! Neden Yok, Bitti mi, Sezon Finali mi Yaptı? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar!

Ekranların beğenilen yemek programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" bu hafta izleyicilerini büyük bir şaşkınlığa uğrattı! Peki, program neden yok? Bitti mi, yoksa sezon finali mi yaptı? İşte 14 Haziran itibariyle merak edilen tüm detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EKRANLARDA YOK MU?

Evet, maalesef bu hafta "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" ekranlarda yer almayacak. Program geçen hafta sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir süreliğine veda etti. Ancak üzülmeyin, sevilen program yeni sezonda tekrar sizlerle olacak!

SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Geçtiğimiz hafta son sezon finalini yapan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz", yaz tatiline girerek ekranlara kısa bir ara verdi. Bu süre zarfında TV8’de programın yerine "İşte Gelin İste Kaynana" isimli yarışma programı yayınlanacak.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" yeni sezonuyla Ağustos sonu veya Eylül başında ekranlara geri dönmeyi planlıyor. Geçen yıl, yeni sezon 29 Ağustos'ta başlamıştı. Bu yıl da benzer bir tarihte başlaması bekleniyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KONUSU VE ÖDÜLÜ NE?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında, haftanın 5 günü 5 ayrı yarışmacının evine konuk oluyoruz. Zuhal Topal, yarışmacıların yemeklerini, misafirperverliklerini ve sunumlarını değerlendiriyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı toplayan yarışmacı, büyük ödül olan 50.000 TL'yi kazanıyor.

Sevilen programın yeni sezonuyla tekrar ekranlarda olacağı zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz! Yeni sezona kadar TV8'in diğer programlarını takip edebilirsiniz.

Bizi takip etmeye devam edin, yeni sezon için tüm detayları anında paylaşacağız!