Yüğ töreni, Türk kültüründe ölüm sonrası gerçekleştirilen bir törendir. Yüğ töreni, ölen kişinin ardından gerçekleştirilen çeşitli ritüelleri ve yas sürecini kapsamaktadır.

Yüğ töreninin temel özellikleri şunlardır:

Ölüm Bildirimi: Ölen kişinin ölüm haberi, aile ve yakın çevresi tarafından komşulara ve akrabalara iletilir.

Yas Tutma: Ölüm sonrası, ölen kişinin ailesi ve yakınları yoğun bir yas süreci geçirir. Bu süreçte acılarını dışa vurmaları, ağlayıp sızlanmaları beklenir.

Cenaze Töreni: Ölüm sonrası, cenaze töreni düzenlenir. Cenazenin yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi bu sürecin parçalarıdır.

Taziye Ziyaretleri: Ölen kişinin ailesi ve yakınları, komşular ve akrabalar tarafından taziye ziyaretleri alır. Bu ziyaretler, yas sürecine destek olmayı amaçlar.

Yemek Verme: Cenaze töreni sonrası, ölen kişinin ailesi tarafından komşulara ve akrabalara yemek verilir. Bu, hem yas sürecini paylaşmayı hem de toplumsal dayanışmayı gösterir.

Adak Adama: Ölen kişinin ardından, ailesi tarafından çeşitli adaklar adanabilir. Bu adaklar, ölenin ruhunun huzur bulması için gerçekleştirilir.

Mevlit Okutma: Ölen kişinin ruhunun huzur bulması için, aile tarafından mevlit okutulabilir.

Yüğ töreni, Türk kültüründe ölüm ve yas sürecini yönetmek için önemli bir ritüel olarak görülmektedir.