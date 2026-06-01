Kaza, Denizli - Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir - Antalya seferini yapan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Denizli - Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yangın başlayan otobüs bir anda alev topuna döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemede, kaza ve yangın nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir - Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Yapılan ilk belirlemelere göre kazada hayatını kaybedenlerin 50 yaşındaki kaptan şoför Mustafa Fevzi Mertun, Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen’in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Bığa oldukları belirlendi.

Kazanın en küçük kurbanı olan 9 aylık Eyüp Miraç’ın babasının kucağında hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.