Alınan bilgiye göre olay, Çukurca ilçesinde bir düğünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurca ve Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.