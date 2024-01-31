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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav için yarın başlayacak başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.