Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mart ayında Meclis’e sunulması beklenen, 50’den fazla maddeden oluşan yeni Yargı Paketi’nin detaylarını Ankara’da gerçekleştirdiği açıklamalarda kamuoyuyla paylaştı. Bakan Tunç, yargılamada hızın artırılmasını, duruşmaların erteleme süresinin kısaltılmasını ve ceza adaleti alanında köklü değişikliklerin yapılacağını belirtti.

Yargılamada Hız ve Etkinlik

Miliyet'in sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, yargı sürecinin hızlandırılması amacıyla alınan tedbirlerin somut sonuçlar verdiğini ifade etti. Geçtiğimiz yıl yargılamalarda karar sayısının 12 milyondan 13 milyona yakın bir artış gösterdiğini sözlerine ekleyen Tunç, duruşmaların iki aydan fazla ertelenemeyeceğini, temyiz ve istinaf süreçlerinde ise 6 aylık sürelerin aşılmaması hedeflendiğini aktardı. Bu düzenlemelerle, yargı sürecinde yaşanan gecikmelerin minimize edilmesi amaçlanıyor.

Ceza Adaletinde Yenilikçi Yaklaşımlar

Yeni paket kapsamında ceza adaleti alanında da önemli değişiklikler gündeme geldi. Bakan Tunç, özellikle cezası iki yılın altındaki suçlarda tutuklama yasağının devam edeceğini ancak suçun işleniş şekli, kişinin yeniden suç işleme eğilimi ve kamu düzenini bozma tehlikesi bulunması halinde istisnai tutuklama kararı verilebileceğini belirtti. Ayrıca, denetimli serbestlik uygulamasında cezaevinde kalınacak sürenin artırılarak, cezaevine gönderilme zorunluluğunun getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, cezası kısa süren suçlarda denetimli serbestlik süresi içinde cezaevinde kalınacak süreyi artırarak, sistemdeki cezasızlık algısının giderilmesi hedefleniyor.

Uygun İnfa Zamanlaması

Bakan Tunç, ceza infazlarında da önemli değişikliklerin söz konusu olduğunu ifade etti. Gündüz çalışma – akşam cezaevi sistemiyle; konutta, geceleyin ve hafta sonu infaz modellerinin uygulanabileceğini dile getirdi. Bu düzenlemeler kapsamında, özellikle cezası üç yıla kadar olan taksirli suçlarda, infaz yöntemlerinin esnekliğinin artırılması planlanıyor. Çocuklu kadın ve hasta hükümlüler için evde infaz imkânlarının genişletilmesi de değerlendirilen hususlar arasında yer alıyor.

Trafik Suçlarına Yönelik Düzenlemeler

Ayrıca, trafik suçları konusunda da mevcut yaptırımların yeniden ele alınacağı belirtildi. Trafikte yol kesme, makas atma ve drift gibi eylemler için uygulanan para cezalarının artırılması ve bazı durumlarda hapis cezası öngörülmesi, sistemdeki eksikliklerin giderilmesine yönelik önemli adımlar olarak vurgulandı.

Bakan Tunç, açıklamalarında TÜSİAD ile ilgili tartışmalara da değinerek, muhatabın sermayenin tamamını temsil etmediğini belirtti. Yeni Yargı Paketi’nin, ceza adaleti ve yargı süreçlerinde daha etkin bir uygulama sağlamak için atılmış önemli bir adım olduğu ifade edildi.