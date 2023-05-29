14 Mayıs'ın ardından bugün tekrardan sandık başına gidildi.

Türkiye seçimini yaptı..

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak bir kez daha kazandı.

Erdoğan'ın zaferinin ardından muhalefet liderleri tek tek yaptıkları açıklamalarla sonuçları değerlendirdi.

Adaylığının açıklanmasından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini esirgemeyen Kandil'in siyasi uzantısı HDP ve onun paravan partisi YSP ortak bir açıklamada bulundu.

YSP Eş Sözcü İbrahim Akın, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile birlikte HDP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında sandığa giden herkese teşekkür edildi.

"16 ilde Kılıçdaroğlu'na yönelik oy tercihi 14 Mayıs'a göre aynı şekilde olmuştur"

"Sandık verileri de göstermiştir ki partimiz politikalarına, hedeflerine kararlı bir şekilde sahip çıkmış, iradesini bu yönde güçlü bir biçimde ortaya koymuştur" denilen açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı 16 ilde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik oy tercihi 14 Mayıs'a göre aynı şekilde sürmüştür. Bütün baskılara ve kirli propagandalara rağmen halkımızın geri adım atmadığı görülmüştür.

"Her 2 kişiden 1'inin değişim talebi vardır, bizler buradayız"

YSP Eş Sözcü İbrahim Akın, her alanda mücadele etmeye devam edeceklerini ve demokratik cumhuriyet hedefini bir üst aşamaya sıçratmayı sürdüreceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sonuçlar açıkça göstermiştir ki bu ülkedeki her 2 kişiden 1'inin değişim talebi vardır. O nedenle Türkiye siyasetinin öncelikli görevi; tıkandığı açık olan, toplumun kutuplaşmasına yol açan ve demokrasi zeminini ortadan kaldıran mevcut sistemi değiştirmektir. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılına girerken, sivil ve demokratik bir anayasayı hep birlikte bu anlayışta yapmamız elzemdir. Bizler buradayız.

"Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız"

Hem Meclis'te hem hayatın her alanında değişim için demokratik mücadelenin öncülüğünü sürdüreceğiz. Demokratik siyaseti büyüteceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Toplumu esas alarak birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte kazanacağız.

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